La onzième édition du festival des lumières Signal débute à Prague. Associant architecture historique et technologies de pointe, ce festival de quatre jours consacrés à l'art numérique et à la conception de la lumière présente les œuvres d'artistes de République Tchèque, mais aussi d'Espagne, de Hongrie, du Japon et d'autres pays. Le festival, qui a attiré environ 500 000 personnes l'année dernière, proposera 20 installations dans le centre de Prague.