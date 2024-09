Une grande campagne de vaccination contre la polio menée à Gaza

Une campagne de vaccination contre la polio a débuté dimanche dans la bande de Gaza, alors que plus de deux millions de personnes dans l'enclave palestinienne sont toujours aux prises avec une grave crise humanitaire en raison du conflit en cours entre le Hamas et Israël. La campagne a commencé dans le centre de Gaza, notamment dans la ville de Deir al-Balah et dans les camps de réfugiés d'al-Nuseirat, al-Maghazi et al-Bureij. La deuxième phase est prévue pour le 5 septembre à Khan Younis, dans le sud de Gaza, et le nord de Gaza devrait être couvert le 9 septembre.