Une camionnette sur le flanc sur l'E42: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

06h30

La camionnette est toujours sur le flanc sur l'E42

On rappelle cette camionnette sur le flanc sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Wanfercée-Baulet.

La bande de droite est bloquée vers Mons. Quelques légères files entre Sambreville et Fleurus.

On signale le début des files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. 5 minutes à ajouter dans les deux cas.