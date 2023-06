Violente agression filmée d'une grand-mère et sa petite fille à Bordeaux: les images sont terrifiantes

Une septuagénaire et sa petite-fille ont été victimes lundi d'une agression "d'une rare violence" à Bordeaux, a fait savoir le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde sur Twitter, ajoutant qu'un suspect a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés "en fin d'après-midi" dans le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine, "cours de la Martinique", au domicile de la personne âgée de 73 ans accompagnée de sa "petite-fille", une enfant mineure "de moins de 15 ans", a indiqué le préfet. La septuagénaire a été hospitalisée mais "son pronostic vital n'est pas engagé", précise la même source. "L'exploitation vidéo par les forces de l'ordre et les déclarations d'un témoin ont permis une interpellation très rapide et la mise en garde à vue d'un suspect", a indiqué le préfet, qui "dénonce cet acte intolérable et souhaite que toute la lumière soit faite le plus vite possible". De source policière, "le mis en cause est Français, né en France (à Bordeaux) en 1993". "Il est très défavorablement connu