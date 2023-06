Philippe Morandini, Premier président de la Cour d'appel de Mons sera l'invité de RTLinfo ce jeudi à 7h50, sur Bel-RTL. Il répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. (Menu , en off : affaire Sanda Dia : la justice est-elle douce avec les riches? Raciste? Laxiste? La justice se défend ce matin: "arrêtez de vous laisser envahir par l'émotion et protégez notre justice!" Vient nous dire celui qui a géré les procès Dutroux et Fourniret)