Philippe Noël, président du CPAS de namur et vice-président de la Fédération des CPAS wallons, sera l'invité de RTLINFO ce jeudi à 7h50, sur Bel-RTL. il répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. (Au menu : réduire le nombre de bénéficiaires du tarif social énergie : trop vite et dangereux ! Problème des the berges Mans de réfugiés ukrainien,…)