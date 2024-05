"Maintenir la ligne du club": plongée dans l'histoire de l'Union Saint-Gilloise avant sa finale de Coupe

Ce jeudi dès 14h30, l’Union Saint-Gilloise affronte l’Antwerp en finale de la Coupe de Belgique. Un match que vous pourrez suivre en direct sur RTL tvi et RTL club. La dernière Coupe de Belgique remportée par le club bruxellois date de 1914. L’histoire et la tradition de l’Union font aujourd’hui encore son charme et sa popularité. Le club véhicule des valeurs festives et amicales, mais regarde aussi vers l’avenir afin de grandir tout en conservant son âme. Plongée au cœur de l’Union Saint-Gilloise et de son célèbre Parc Duden.