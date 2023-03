"Une prestation hallucinante": Marion Cotillard monte sur scène et chante aux côtés de Yodelice

Marion Cotillard est actrice, mais savez-vous qu'elle a également des talents de chanteuse ? Oscarisée à de nombreuses reprises, la comédienne était l'invitée d'honneur du groupe de rock Yodelice, ce 27 mars, à l'occasion de la sortie de son nouvel album "The Circle". "Mesdames et Messieurs, la sublime et talentueuse Marion Cotillard", a annoncé Maxime Nouchy, le compositeur. Vêtue d'une cape noire, micro en main et déchaînée, l'actrice de "La môme" était le clou du spectacle. Cette surprise de taille a bien évidemment ravi les spectateurs, qui se sont empressés de filmer la star.