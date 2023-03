"Je me suis retrouvé avec un solde de 16 centimes": après un passage à la station-service, Roger voit une somme de 350€ bloquée sur son compte, comment l'expliquer?

Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes plusieurs à nous contacter pour évoquer une même mésaventure rencontrée à la station-service. "La pompe maintient mon argent en otage. Je ne dispose plus d'un centime en cas d'urgence. J'ai l'impression d'avoir été volée", nous écrit Alizée qui réside à Bruxelles. Même constat pour Philippe, un habitant de Mouscron. "J'ai été mettre de l'essence et je vois que la station a réservé 317€ de mon compte. Ça a duré plus d'une semaine avant que l'on ne me rende l'argent", souffle-t-il. Une manœuvre qui a d'ailleurs inquiété le pensionné qui s'est longtemps demandé à quoi correspondait cette opération sur son compte. "Heureusement, j'avais de l'argent sur mon compte. Mais je pense surtout à celui qui n'a plus rien et qui se retrouve bloqué. Ce n'est pas normal !", s'exclame-t-il.

Roger, un habitant de Wezembeek-Oppem, s'étonne lui aussi d'avoir vu "350 €" bloqués par la station-service pendant 24 h. "Je me suis retrouvé avec un solde de 16 centimes. Je n'imagine pas les problèmes que j'aurais eus s'il m'était arrivé quelque chose et si j'avais dû aller à l'hôpital par exemple. Ou même si je dois manger, je n'ai plus de sous", s'offusque-t-il. Selon lui, il est important de "dénoncer cette pratique". "Des sociétés multinationales jouent avec notre argent et on a beaucoup de mal à le récupérer", accuse-t-il. Une pratique légale à certaines conditions Certaines stations-services réservent effectivement une somme d'argent sur le compte de leurs clients. Il s'agit en fait d'une provision afin d'éviter que certains fassent le plein et repartent sans payer. Cette pratique est légale, seulement si le client est bien informé au préalable du fait qu'un montant va être bloqué sur son compte. Cette information passe par une mention faite sur l'écran de paiement ou autre. Il s'agit d'une réservation faite et non d'une opération de débit.

Une norme européenne "C'est une norme européenne faite à la demande des compagnies pétrolières. Le montant de la réservation dépend du montant disponible sur votre compte et est maximum de 375 €", nous explique Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin. 375 €, cela correspond au prix du plein pour le réservoir d'un camion, car "la station ne sait pas avec quel véhicule vous circulez", éclaire la porte-parole. En théorie, la somme bloquée doit le rester uniquement quelques secondes. "Le montant réservé est débloqué dès la fin du plein. Mais il arrive qu'il y ait des problèmes techniques. Donc il peut arriver que le délai soit plus long pour que les fonds soient débloqués. Ça n'arrive pas souvent", assure Isabelle Marchand.

Les montants bloqués nous semblent complètement disproportionnés. Selon l'association de consommateurs Test-Achats, cette pratique présente cependant plusieurs aspects problématiques. "On n'est pas toujours bien informé. C'est en petits caractères, ça va très vite, on ne se rend pas toujours compte. De plus, les montants bloqués nous semblent complètement disproportionnés. Enfin, il y a souvent des bugs techniques avec des blocages qui perdurent pendant plusieurs jours sur le compte concerné", détaille Julie Frère, porte-parole. Un recours est possible si le blocage cause un dommage. "Par exemple, si l'on n'a pas pu honorer une dépense urgente, que l'on se voit facturer des frais de rappel, on peut réclamer le remboursement du dommage que l'on a subi", conclut Julie Frère.