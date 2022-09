"Je suis un loup": Naia se sent incomprise par son entourage

Naia Okami, originaire de Seattle aux États-Unis, se définit comme une thériane, c'est-à-dire une personne qui s'identifie à un animal non humain vivant ou éteint, et croit qu'elle est "spirituellement et psychologiquement" un loup de Colombie-Britannique.



S'exprimant sur le podcast I've Got News For You, la jeune femme de 28 ans - qui se fait appeler NaiaGoesAwoo en ligne - a déclaré que le fait de s'identifier à un loup n'affectait pas sa vie quotidienne, ses relations ou son travail et qu'elle "ne se soucie pas vraiment" des choses désagréables que les gens disent d'elle sur les réseaux sociaux.



Naia, qui est également transgenre, a déclaré qu'elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a commencé à dire aux gens qu'elle avait "l'esprit d'un loup" et a passé des années à chercher son identité avant de trouver le terme thérien.



Elle dit qu'elle est un loup "à tous les niveaux, sauf au niveau physique", qu'elle hurle souvent, qu'elle porte parfois une queue et des oreilles lorsqu'elle se déguise et qu'elle passe du temps à faire du bénévolat dans des réserves de loups pour créer des liens avec les animaux.



"Donc, spirituellement et psychologiquement, je m'identifie comme un loup, mais je sais que je suis humaine. Je marche sur deux jambes, j'ai un travail, j'ai une carrière. Mon partenaire est humain", a-t-elle précisé.



Naia a parlé ouvertement de son identité, ce qui lui a valu des critiques cruelles et des trolls, mais elle ne se laisse pas abattre.



"Si vous me détestez parce que je suis franche et que j'ai dit quelque chose qui vous a offensé ou que j'ai fait quelque chose de mal, c'est une raison valable de ne pas m'aimer", a-t-elle déclaré.



"Mais si vous me détestez à cause d'une identité ou d'un trait de caractère qui ne vous fait pas de mal, à vous ou à quelqu'un d'autre, je n'ai pas vraiment besoin de vous dans ma vie de toute façon."



Naia dit que les gens pensent souvent à tort qu'elle doit avoir des problèmes de santé mentale, mais elle assure aux auditeurs que ce n'est pas le cas.



"Les problèmes de santé mentale sont jugés en fonction de la façon dont ils affectent votre performance dans la société. Affectent-ils votre capacité à vivre au quotidien ? Affectent-ils votre capacité à mener une carrière ? Affectent-ils les relations interpersonnelles ? Le fait d'être thérian ne fait rien de tout cela", a-t-elle déclaré.



"Il y a des gens qui sont allés trop loin, au point que si vous allez au travail et que vous aboyez sur vos collègues, c'est clairement un problème, mais la plupart des thérians ne le font pas."



La femme de 28 ans fait du bénévolat dans des réserves de loups pour être plus proche de ses homologues canins et dit que son lien avec les animaux n'est pas "surnaturel" ou "magique", mais plus comme celui d'un professionnel de la faune qui les soigne et les étudie.



Elle porte souvent des vêtements et des accessoires sur le thème du loup et dit qu'il lui arrive de se déguiser en queue et en oreilles lorsqu'elle assiste à des événements spéciaux comme Comic Con.



L'Américaine affirme que son identité unique "ne fait pas de différence" dans ses amitiés et ses relations et qu'elle n'a que quelques amis thériens.



Elle affirme que le fait d'être une louve thérienne l'aide en fait dans son travail d'enquêtrice où elle traque les personnes qui font du mal aux animaux et aux enfants.



"Quand je poursuis des prédateurs... j'ai l'impression d'être un loup qui chasse sa proie, et il se trouve que ma proie est un humain qui fait de mauvaises choses", dit-elle.