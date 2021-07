"Tu vas pas assumer": un couple dévoile un secret TRÈS gênant sur ses ébats dans Les Z'amours (vidéo)

Après pas moins de 26 années de diffusion, l'émission Mes Z'amours, qui met des couples à l'épreuve sur France 2, va définitivement s'arrêter. Le programme donne souvent lieu à des situations très cocasses, c'était encore le cas ce jeudi 1er juillet. Face au présentateur Bruno Guillon, un candidat a été très honnête, et s'est laissé aller à quelques confidences.

"J'étais un petit peu trop fatigué"



A la question: "Le jour où vous avez osé faire ça, votre femme est restée sans voix. De quoi s'agit-il ?". Erwan a directement su ce dont il devait parler: "Sans hésitation, je me suis endormi une fois", explique-t-il. "enfin, non, trois-quatre fois, quand on faisait l'amour", ajoute-t-il! "J'étais un petit peu trop fatigué", ajoute alors le candidat, qui avoue faire parfois un peu trop la fête.

"J'ai une petite idée"

Une fois revenue le plateau, Marion, la compagne d'Erwan, a eu l'occasion de répondre la question. Qu'est-ce qui l'a mise sans voix? "J'ai une petite idée, mais je ne pense pas que tu vas assumer", dit-elle alors. "S'endormir en faisant l'amour je dirais." Heureusement pour le couple, son honnêteté a payé, puisque les deux amoureux ont répondu la même chose! Le présentateur a quand même profité de la présence de Marion pour lui demander ce qu'elle faisait dans de tels cas. "Je ne vais pas continuer toute seule. Dans ces cas-là, j'arrête et puis je me couche".

La séquence croustillante est à retrouver ici