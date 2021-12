Andrea rêve de ressembler... à une poupée Bratz: elle a déjà reçu 25 injections pour faire gonfler ses lèvres

Andrea Ivanova a 24 ans et est originaire de Sofia, en Bulgarie. Son objectif ? Ressembler à une poupée Bratz. Elle a déjà subi plusieurs interventions de chirurgie esthétique.

Andrea Ivanova veut ressembler à une poupée Bratz et avoir les plus grosses lèvres du monde. Elle a déjà subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour s'approcher de son but. "J'aime vraiment les lèvres plus volumineuses et grandes et je voulais vraiment voir comment elles se présenteront sur mon visage, confie-t-elle au DailyStar. J'ai 25 injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres en ce moment. J'ai toujours voulu être différente, sortir du lot et être plus excentrique. En plus des lèvres énormes, j'ai aussi une poitrine en silicone. Je porte aussi du maquillage, j'aime le maquillage lourd, sombre et glamour, les cheveux artificiels et les faux cils."

Mais Andrea ne compte pas s'arrêter là. Elle a déjà dépensé près de 6.000 euros, rien que pour sa bouche, et subira une prochaine intervention à Noël. La jeune femme explique aussi que de "nombreux hommes du monde entier" la contactent via son compte Instagram "en me proposant de l'argent, des voyages et en m'invitant à des réunions tout le temps".

Certains se demandent tout de même s'il ne s'agit pas d'un fake...