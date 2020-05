Ariana Grande et Justin Bieber dévoilent leur duo et son clip confiné: des dizaines de stars y font une apparition (vidéo)

Il y a une semaine, Justin Bieber et Ariana Grande comblaient leurs fans en annonçant qu'un duo était en préparation. Cerise sur le gâteau, ils faisaient appel à eux pour participer depuis leur maison à la vidéo du clip, dont tous les bénéfices seront reversés à fondation "First Responders Children". Elle assure des bourses de scolarité pour les enfants des soignants, et de tous ceux qui sont en première ligne durant cette crise sanitaire.

Le résultat vient d'être dévoilé! Dans la vidéo participative, on peut voir danser leurs fans confinés, qui profitent des instants avec leurs proches avec qui ils sont bloqués... Ou avec leurs animaux de compagnie! Ariana Grande et Justin Bieber participent aussi à la vidéo. Confinés comme une bonne partie de la planète, les deux stars ont pris le temps de filmer un bout de leur quotidien. Ariana Grande chante sur son lit, Justin Bieber danse dans sa cuisine, fait du sport ou se balade avec son épouse Hailey Baldwin.

Mais d'autres stars se sont aussi glissées dans le clip! Kendall et Kylie Jenner, Demi Lovato, Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher et Mila Kunis... Saurez-vous les repérer?