Aux Oscars, Uma Thurman, Samuel L Jackson et John Travolta reprennent une scène culte de Pulp Fiction

Non, les Oscars 2022 ne se résument pas qu’à la gifle de Will Smith donnée à Chris Rock.

Sur la scène de Los Angeles, on a aussi vu des moments forts et drôles. Parmi eux, la montée sur scène d’Uma Thurman, Samuel L Jackson et John Travolta venus pour remettre le prix du meilleur acteur. Le trio de choc du cultissime Pulp Fiction s’est mis d’accord pour faire un clin d’œil aux 28 ans de la sortie du film mais également pour rendre un bel hommage à Quentin Tarantino dont c’était l’anniversaire ce dimanche 27 mars (59 ans).

Au son de You Never can tell me de Chuck Berry, Uma Thurman et John Travolta ont entamé les quelques pas de danse de la célèbre scène de Pulp Fiction au restaurant pendant que Samuel L Jackson s’amuse autour de la fameuse mallette noire du film, tout en se moquant de ses acolytes: "Certains acteurs restent dans la peau de leur personnage pendant tout le tournage et certains n’arrivent pas du tout à lâcher le rôle...".









Ils ont ensuite débattu, sourire aux lèvres, du sujet principal du Pulp Fiction: est-il la danse, les personnages, le contenu de la mallette, la violence…? Sûrement un peu tout à la fois!

Bref, un joli moment offert par ces acteurs pour adoucir les mœurs (juste) après le geste de Will Smith.