Cette chorale belge est en train de battre tous les records sur Internet: "On était très concentré, ça a donné un résultat magnifique" (vidéo)

Une chorale belge de musique classique est en train de battre tous les records sur Internet. Il s'agit de la chorale flamande Radiokoor, fondée en 1937 et qui est une référence en Europe en matière de musique classique.

La chorale n'est pas très active sur Internet, mais leur interprétation d'Agnus Dei du compositeur Samuel Barber vient de franchir le cap des 7 millions de vues sur YouTube. Il s'agit d'un record pour une chorale classique belge qui a partagé ces images en 2015.

Le groupe est très fier d'avoir touché tant de personnes. Helen Cassano, choriste alto du Vlaams Radiokoor, se souvient de cet enregistrement à Flagey à Bruxelles. "On devait faire cette vidéo, mais on avait un concert avec un public le soir donc on était un peu stressé. Mais je pense que c'était un bon stress, car on était très concentré. Ca a donné un résultat magnifique", a confié Helen.

Le grand public connaît cet Agnus Dei, car il a été utilisé dans Platoon, un film de guerre américano-britannique écrit et réalisé par Oliver Stone, sorti en 1986. Pour les artistes, cette consécration sur Internet est un bol d'air alors que les concerts se font rares. "Surtout en cette période de coronavirus, la vie musicale se développe un peu sur Internet. On est très content. C'est très positif pour nous", a expliqué Bart Van Reyn, chef du choeur du Vlaams Radiokoor.

"On touche peut-être une personne en Chine ou en Indonésie. C'est déjà très beau de penser qu'on peut rendre des gens heureux partout dans le monde", a précisé Helen Cassano.

Le chœur de la radio flamande compte continuer à programmer ce classique tout en enregistrant d'autres vidéos, heureux de partager leur passion.