Cette photo prise en Belgique fascine les internautes

Michiel Pieters, photographe amateur, n’a rien laissé au hasard pour réussir l'un de ses meilleurs clichés. Le Limbourgeois, qui s’est lancé dans la photo en 2015, a déjà pris de nombreuses photos de ses voyages aux quatre coins de la planète, mais aussi des clichés réalisés en Belgique. Et c’est justement une de ces photos prises "à la maison" qui lui vaut le plus de "Likes" sur Instagram.



"Je rêvais depuis longtemps de faire une photo de la lune avec une personne proche d'elle", raconte le jeune homme. "Pendant quelques mois j'ai fait des premiers essais avec des mauvais résultats", se souvient-il. Mais après avoir repéré un endroit qui l'inspirait, et surveillé la météo de près, l'artiste est parvenu à ses fins.



Initulé "To the moon", son cliché de la tour Vlooyberg à Tielt-Winge, dans le Brabant flamand, impressionne. On y voit la silhouette d’un homme qui semble toucher la lune. Pour obtenir ce résultat, Michiel Pieters raconte avoir "pensé à tellement de détails". "J’ai même apporté une échelle que mon ami pourrait utiliser comme plateforme pour se tenir debout", explique-t-il. Tous les détails des coulisses de ce cliché dans sa story.