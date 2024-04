Kendji Girac blessé par balle: son autre visage se dévoile au grand jour sur fond de problème d'alcool et de drogue

Trois jours après que le chanteur à succès Kendji Girac a été blessé par balle sur une aire d'accueil à Biscarosse, on en sait maintenant plus sur les circonstances des faits.

"Dans cette longue conférence de presse, on a vu le nouveau visage de ce chanteur qui a une image plutôt lisse, ultra-populaire, qui est souvent présenté comme un gendre idéal. Aujourd'hui, on a appris qu'il était bel et bien en possession d'une arme, qu'il avait des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, des problèmes conjuguaux également", détaille notre correspondant en France, Romain Chauvet, en direct du RTL info 19h.

"Les fans sont plutôt sous le choc après ces révélations. On peut même se demander quel impact cette affaire aura sur la carrière du chanteur? Parce qu'il a seulement 27 ans mais quand même 10 ans de carrière derrière lui, il a déjà sorti 5 albums qui se sont écoulés à plus de 5.5 millions d'exemplaires. Il devra donc sans doute montrer à ses fans, particulièrement les plus jeunes car il est suivi par énormément de jeunes, qu'il travaille sur ses problèmes de consommation d'alcool et de drogue", ajoute notre correspondant.

En tout cas, ce qu'il a dit aujourd'hui c'est qu'il "regrette" son geste et qu'il a déjà hâte de retrouver ses fans. C'est ce qu'on a appris durant la conférence de presse. "Mais ces retrouvailles prendront du temps, car d'après le procureur, il faudra à Kendji Girac plusieurs mois pour se remettre totalement de cet évènement", conclut notre correspondant.