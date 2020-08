À Kiev, Anzhela Chernetska a présenté une collection originale de vêtements réalisés avec des sacs en plastique usagés.

Son premier défilé vient d'avoir lieu dans une usine de sel. Anzhela Chernetska a créé 8 looks originaux à partir de sacs en plastique usagés. La styliste veut ainsi leur donner une seconde vie et conscientiser les Ukrainiens qui, selon elle, ne jetteront plus leurs colis à la décharge.