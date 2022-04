Débat Macron-Le Pen: "Gérard Majax", "finito", "ripoliner"… Ça veut dire quoi, tout ça ?

Si ce débat était sérieux pour la plupart d’entre nous, il a tout de même bien amuser les réseaux sociaux pendant toute la soirée de ce mercredi soir.

En ligne de mire de ces moqueries: des mots et références pas franchement communs ni compris de tous, utilisés par les candidats à la présidence. Tout comme la "poudre de perlimpinpin" employée par Emmanuel Macron il y a cinq ans lors du débat composé des membres interlocuteurs, quelques expressions peu ordinaires ont encore été sorties (de derrière les fagots).

"C’est pas Gérard Majax, ce soir, Madame Le Pen"

Emmanuel Macron a d’abord fait allusion à Gérard Majax pour qualifier Marine Le Pen et pour ses propositions jugées irréalistes. Gérard Majax est un magicien très célèbre en France… Mais pas pour toutes les générations!

Le prestidigitateur est aujourd’hui âgé de 78 ans et son nom n’évoque pas grand-chose à une grande partie de la population actuelle… à tel point que mal de téléspectateurs ont cherché sur un moteur de recherche qui il était.

Gérard Majax himself a d’ailleurs réagi ce jeudi matin sur RTL (France) à cette citation: "Le hasard fait que j’étais devant l’écran, je l’ai vu… J’ai cru rêver!", a-t-il déclaré.

"L’Europe est une copropriété, on ne peut pas décider seul de ripoliner la façade"

"Ripoliner"... Voilà un verbe peu courant apparu dans la bouche d’Emmanuel Macron ce mercredi soir. L'expression "Ripoliner" découle d'une marque de peinture et sa définition dans le dictionnaire Larousse est "Donner à quelque chose l'apparence, souvent trompeuse, du neuf".

"Le marché européen, c’est finito"

Emmanuel Macron a bien donné de sa personne pour ce débat puisqu’il a également employé le terme "finito", souvent utilisé sur internet par les trolls" mais également en économie, puisqu'il signifie l'arrêté d’un compte.

Faux départ

Marine Le Pen, elle, n'a pas vraiment utilisé d'expressions originales mais elle a commis un faux départ. Elle a commencé à parler pendant le générique de l'émission, et ça aussi, ça a fait beaucoup rire, les internautes…