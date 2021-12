Elle publie des photos d'elle en robe de mariée sur les réseaux sociaux pour faire réagir son ex

Elle aurait probablement juste pu lui envoyer un texto. Mais cette jeune femme a redéfini le concept du "mariage arrangé" en simulant son propre mariage sur les réseaux sociaux, avec un inconnu, dans le but désespéré que son ex petit-ami la recontacte.

Ce stratagème digne d'un mauvais soap-opéra compte actuellement 1,5 million de vues sur le réseau social TikTok. La jeune femme écrit avec embarras: "Je me souviens de cette fois où j'ai truqué mon propre mariage et j'ai organisé une séance photo professionnelle pour qu'il me recontacte", lit-on dans la vidéo, qui a été publiée le 18 novembre par l'utilisatrice @dieschaklin.

Malheureusement, il semble que ce faux mariage n'ait servi à rien. "Le pire, c'est qu'il a regardé ma story et n'a toujours pas fait signe", écrit la jeune femme.

Les commentaires laissés sur ce compte TikTok sont divisés. Certains sympathisent avec son désir de se faire remarquer. D'autres sont moqueurs: "Le cheval était également un acteur rémunéré?", s'enquiert un autre internaute.

Un stratagème onéreux (et désespéré) pour finalement n'obtenir aucun résultat.