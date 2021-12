Elle se fâche contre un "vieux mec bizarre" qui la regarde fixement à la salle de sport (vidéo)

"Ce vieux mec bizarre n’arrêtait pas de se mettre à côté pour me regarder fixement", raconte Heidi Aragon, coach sportif dans le Comté d'Orange (Californie, États-Unis), dans une vidéo publiée sur TikTok. Elle a fini par faire venir son mari pour calmer les ardeurs de l’importun. Une stratégie qui est restée sans effet, l’homme continuant de lui lancer ses regards insistants.



Dans la vidéo, on aperçoit effectivement l’individu assis sur une machine en train d’observer Heidi, malgré la présence de son époux. "J’ai décidé d’arrêter de m’entraîner et je l’ai regardé fixement à mon tour, raconte Heidi. J’ai pensé qu’il finirait par comprendre".



Constatant que l’homme avait toujours le regard rivé sur elle, Heidi a décidé de l’interpeller. "Je lui ai dit que s’il continuait ses exercices dans ce coin, il devait arrêter de me regarder et de mettre mal à l’aise", raconte Heidi. "Sa réponse a été : ‘je ne fais que regarder autour de moi’".



Heidi lui a fait remarquer qu’elle enregistrait ses entrainements et qu’elle l’avait filmé. "Il l’a fermée vite fait’", dit-elle. "Ne t’assois pas là pour me dire que tu ne fais pas ça alors que j’ai la preuve", écrit-elle en légende de la vidéo.



La vidéo de l'entraîneur a reçu jusqu'à présent près de 30 000 commentaires. De nombreuses personnes ont félicité Heidi d’avoir eu le courage de confronter l’individu. Mais certains commentateurs ont pris la défense de l’homme, affirmant que la tenue de Heidi expliquait ses regards.



"Ce n'est pas parce qu'elle porte un certain type de vêtement qu'il a le droit de la regarder avec insistance. Ce n'est pas difficile à comprendre", écrit une internaute. "Elle porte une tenue de sport normale pour une femme. Il n'y a aucune excuse pour le comportement de cet homme", estime une autre. "Si des gars se demandent pourquoi les salles de sport exclusivement pour les femmes deviennent de plus en plus populaires, lisez les commentaires", remarque une troisième.