On sait ce que la Princesse Elisabeth fera la rentrée prochaine: elle posera ses valises... aux États-Unis

"Ce cursus de deux ans viendra compléter sa formation universitaire à l’issue de son bachelier en Histoire et Politique à l’Université d’Oxford (Lincoln College). La Princesse a en outre été retenue pour un « Honorary Award » du programme Fulbright, le programme d’échange international dans le domaine de l’éducation du Département d’Etat des Etats-Unis", complète le Palais royal.

"C’est amusant de voir qu’Elisabeth suit vraiment le même parcours que son père" réagit notre journaliste Amélie Schildt. "Tous deux sont passés par l’Ecole royale militaire, puis sont partis étudier à Oxford en Angleterre, et maintenant aux Etats-Unis", note-t-elle.

Seule différences entre le père et sa fille : "Le roi Philippe, lui, avait étudié à Stanford à l’époque", précise notre spécialiste, qui analyse: "On peut vraiment considérer que le souverain est un modèle pour sa fille, qui deviendra elle-aussi un jour reine des Belges".



Quelles seront les prochaines étapes ? "La princesse héritière s’engage donc encore pour deux années d’études, durant lesquelles elle sera absente de la scène belge. Ensuite, peut-être qu’elle reviendra chez nous pour compléter sa formation, et découvrir petit-à-petit les missions économiques", présage Amélie Schildt.