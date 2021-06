En dispute avec ses parents, il creuse une grotte dans leur jardin et s'y installe (vidéo)

(c)@Andresiko_16 on Twitter

C'est une histoire incroyable que relate le Daily Mirror. Un adolescent espagnol de 14 ans a commencé à creuser un trou dans le jardin arrière de ses parents après une dispute avec eux. Ceux-ci refusaient qu'il se rende au centre du village vêtu d'un training. Le garçon de 14 ans, en représailles, a alors commencé à creuser un trou dans le jardin, utilisant la pioche de son grand-père.

Bizarrement cet acte de pétulance d'Andres est devenu une obsession, et six ans après, le jeune homme de 20 ans a créé sa propre grotte souterraine dans laquelle il vit, avec des marches menant à un salon et une chambre.

Andres, qui est maintenant acteur, dit qu'il n'a aucune idée de ce qui a initialement déclenché l'idée d'utiliser sa frustration pour creuser un trou dans le jardin de la maison familiale dans la ville de La Romana, en Espagne, mais il a commencé à l'utiliser comme moyen de se détendre. Le soir après l'école, travaillant à ses fouilles plusieurs jours par semaine.