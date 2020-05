Trop mignon: Evolette, 7 ans, convainc sa maman de fabriquer un mini masque pour le passage de la petite souris

"Cette crise sanitaire mondiale a été pour beaucoup d'entre-nous un moment au cours duquel nous nous sommes dits: "Et bien, je n'aurais jamais imaginé faire cela." C'est dans ces termes qu'une maman du Michigan prénommée Kayla a commencé à rédiger une publication Facebook qui allait faire le tour du monde.

Sa fille de 7 ans, Evolette, a l'âge au cours duquel on perd ses dents de lait, et la petite fille qui en a perdu une au cours du confinement lié à la pandémie du coronavirus a une peur assez légitime. En déposant sa dent sous son oreiller et en attendant le passage de la petite souris, la petite fille a peur de contaminer la bêbête précieuse. C'est lors d'une grande argumentation qu'elle a réussi à convaincre sa maman de fabriquer un petit masque pour l'animal légendaire.

"Et si elle prend ma dent sous mon oreiller, où se trouvent mes germes et contamine un autre enfant en passant chez lui?" Devant ces risques exposés, Kayla n'a pas eu d'autre choix de confectionner un petit masque pour la petite souris aussi.