Férue de "petites robes noires", elle en possède 3000 et en a même porté une le jour de son mariage

Une petite robe noire est l'élément essentiel de toute garde-robe, mais n'en posséder qu'une seule ne suffirait jamais à Aimee Adams, une célèbre maquilleuse d'origine américaine.

Des achats vintage aux bonnes affaires, cette maquilleuse de mode a collecté 3000 pièces au cours de ces 30 dernières années - dépensant environ 80.000 euros pour sa collection personnelle, dévoile-t-elle dans le journal du Sun.

Et la femme de l'ombre de 53 ans est maintenant sous les feux des projecteurs elle-même après voir prêté ces créations à la chanteuse Celeste et à la présentatrice Maya Jama aux Brit Awards qui ont eu lieu mardi soir. Les tenues de ces stars ont été fortement louées par les commentateurs de mode.

Aimee, qui est née au Texas, a visité Londres en vacances avec ses parents à l'âge de 15 ans et c'est là qu'elle a eu un déclic: elle a été inspirée par la scène gothique des années 80, devenant rapidement accro à la couleur noir.

Elle explique: "C'est à ce moment-là que j'ai commencé à porter du noir. Il y avait une marée de personnes en noir sur Kings Road dans le quartier de Chelsea, tout le monde en portait et personne ne battait de paupière, c'était Londres et ça me parlait."

"Le noir est si chic et si intemporel, il vous fait paraître plus mince, vous remarquez plus votre visage. Vous pouvez porter une petite robe noire que vous ayez 15 ou 99 ans tout en restant élégante. Mes préférés sont les pièces les plus remarquables que vous ne verriez normalement jamais dans un magasin."

"L'une de mes plus préférées est une robe longue Yves Saint Laurent, recouverte de plumes de marabout et fabriquée dans les années 70."

"Les gens s'excusent toujours de porter du noir et je pense, pourquoi? C'est tellement glamour et flatteur. Ne vous excusez pas pour cela, adoptez-le. "

Après être retournée au Texas, Aimee a voulu entreprendre des études de stylisme et puis de maquilleuse de cinéma. Elle est donc revenue à Londres, la ville de son coup de coeur, où elle s'est installée définitivement.