Heidi et Ed pensaient être tombés amoureux à l'université: leur histoire a commencé lorsqu'ils avaient 6 ans (photos)

Heidi et Ed Savitt sont aujourd'hui mariés. Le couple s'est rencontré à l'université… Du moins, c'est ce qu'ils croyaient.

En 2011, Ed étudiait la psychologie et le commerce, tandis qu'Heidi se spécialisait dans l'économie et la gestion. Un jour, l'étudiant rencontre des problèmes avec la machine à laver de son studio. Il décide donc de contacter l'ancienne locataire, qui n'est autre qu'Heidi. Après un premier rendez-vous dans une pizzeria, le couple ne se quitte plus.

Les deux tourtereaux ne s'imaginent pas qu'en fait, ils se connaissent depuis bien plus longtemps. Lors d'une soirée en famille, la maman d'Heidi se souvient que la jeune femme avait connu un amour d'été avec un certain Ed lors d'un voyage en Turquie. En fouillant dans le grenier familial, elle retrouve des photos de cette romance… et se rend compte qu'il s'agit du même Ed que celui que sa fille lui a présenté.

Leur rencontre remonte donc à l'enfance et pas à l'université. Ces deux-là étaient sans doute faits l'un pour l'autre. Le couple est aujourd'hui parent d'un petit garçon.