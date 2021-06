Histoire INCROYABLE: la vie de Richard, sans-abri, a complètement changé en quelques heures (vidéo)

En l'espace de quelques semaines, Richard Hutchins est passé du statut de sans-abri à celui d'hôte de sa propre galerie d'art et de sa vente aux enchères à Beverly Hills, relate TMZ.

Richard, un artiste qui a passé des années à vivre dans les rues de L.A. après que son studio d'art ait brûlé, a rencontré par hasard Charlie Rocket, l'ex-manager du rappeur 2 Chainz dimanche de Pâques sur le parking d'une épicerie.

En discutant, Charlie a découvert que Richard était un artiste très talentueux qui, à son apogée, avait été chargé de travailler pour Muhammad Ali, Richard Pryor et Marvin Gaye, entre autres. Richard n'avait pas eu de chance pendant des années, mais la semaine dernière, sa vie a changé. Après avoir appris à connaître Richard et ses talents artistiques, Charlie l'a aidé à mettre en place son site Web pour qu'il puisse vendre ses œuvres. Grâce à cette initiative, Richard a vendu pour plus de 200 000 dollars.



Environ 500 personnes ont assisté à la vente, dont Damon Dash, un entrepreneur, producteur de musique, acteur et réalisateur américain. 2 Chainz a été l'un des premiers clients, et l’acteur et animateur Steve Harvey a également acheté une peinture pour la somme de 3.000 dollars.

Richard aurait aussi reçu une proposition d'acteur pour un rôle d'artiste.