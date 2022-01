Il croit avoir de l’eau dans l’oreille depuis trois jours: c’était en fait… un cafard

Zane Wedding, arboriste Néo-Zélandais, a vécu une expérience désagréable et peu ragoûtante. Après s’être baigné dans une piscine, il est ressorti avec une sensation d’oreille bouchée. Jusque-là, rien de très étonnant. Mais l’homme a pris soin de consulter un médecin.



Le docteur ne s’est pas montré alarmant, expliquant qu’il s’agissait probablement de cellules de peau mortes et ou d’un peu d’eau qu’il pouvait essayer d’évacuer avec un sèche-cheveux. "Je suis resté pendant deux jours chez moi avec mon sèche-cheveux qui soufflait de l’air chaud sur le cafard qui était littéralement en train de cuire dans mon oreille", raconte l’homme au média local nzherald.co.nz.

Malheureusement, la sensation étrange restait la même. Et pour cause, le spécialiste qu’a finalement consulté Zane Wedding a fait une découverte inattendue : "Moins d’une seconde après avoir regardé mon oreille, elle a identifié ce qu’il y avait. Elle m’a fait sursauter en me disant?: 'Oh mon Dieu, vous avez un insecte dans l’oreille.' Elle était si choquée et n’arrivait pas à y croire?", a-t-il relaté.

L’ORL a réussi à extraire le cafard à l’aide d’une pince à épiler. Zane Wedding ne souffre d’aucune séquelle.