Il lèche une méduse sans savoir que c’est une espèce mortellement dangereuse: "Je me suis fait piquer"

Un internaute a partagé sur TikTok une vidéo dans laquelle il attrape ce qui semble être une médise, et la lèche. Ce qu’il ignore, c’est que cette espèce n’est pas une méduse, mais une créature au venin toxique.

"C'est une méduse, regarde la longueur de son aiguillon. Je vais l'attraper puis je vais la lécher." Voici la phrase d’un internaute sur TikTok. En se filmant, il voit une sorte de méduse. Il touche ensuite le corps de la créature avec sa langue, s'exclamant en plaisantant : "Ah ça m'a piqué, quelqu'un veut faire pipi dans ma bouche ? Je me suis fait piquer par une méduse". Pas dégoûté pour un sou, le tiktokeur réitère l’expérience.

Cependant, ce que l'utilisateur de TikTok ne savait probablement pas, c'est que la méduse bleue, également connue sous le nom de Galère portugaise, est très dangereuse.

L'animal est particulièrement répandu en Australie, où il est responsable d'une moyenne de 10 000 piqûres humaines chaque été.

Cela provoque généralement une douleur intense et, parfois, le venin peut atteindre les ganglions lymphatiques, entraînant un blocage des voies respiratoires, une incapacité à respirer et un arrêt cardiaque. Il est également possible de provoquer de la fièvre et un choc, et dans certains cas, une piqûre peut même entraîner la mort.

La vidéo - qui porte la légende "still alive guys LOL" - a été visionnée plus de 35 900 fois depuis sa mise en ligne le 9 mai. TikTok a ajouté une alerte sur la vidéo, qui dit : "L'action dans cette vidéo pourrait entraîner des blessures graves". Heureusement pour lui, ce jeune homme n’a pas été blessé.