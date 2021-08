Il reproduit les photos de Thomas Pesquet dans sa cuisine avec de l'aluminium et des herbes de Provence: l'astronaute ADORE

Les photos de Thomas Pesquet ont inspiré un photographe…

Ludwig Wallendorff réalise des reproductions de photos de l'astronaute français Thomas Pesquet sur son compte Twitter depuis le 30 juin 2021. Le photographe professionnel n’hésite pas à utiliser les moyens du bord qui se trouve dans sa cuisine comme de l’aluminium, de la poudre de cacao ou encore des herbes de Provence. Grâce à ces éléments surprenants, l’artiste réalise d’étonnantes reproductions. Il s'est confié au HuffPost.

Ludwig précise qu'il admire le talent de photographe de Thomas Pesquet. "C'est le côté photographique qui m'a le plus intéressé dans ce qu'il fait car il est très talentueux. Il a un grand sens de l'observation et beaucoup de patience. La station est tout le temps en mouvement, alors quand on veut quelque chose de spécial, il faut prévoir le moment où ça va se passer. Il se donne les moyens de prendre ses photos, et une fois qu'il les a prises, il est très créatif ", explique Ludwig.

Il avait eu l'idée cinq ans plus tôt, lors de la mission spatiale Proxima en 2016. Il explique qu'en voyant passer certaines photos il s'était dit 'hey ça ressemble à telle chose'. "C'est comme le jeu auquel on joue quand on est enfant. Quand on regarde passer les nuages et qu'on essaie d'y trouver des formes, c'est un peu le même exercice", raconte le photographe au HuffPost.

L'artiste et Thomas Pesquet sont amis mais il a été très surpris par le partage de son œuvre sur les réseaux sociaux par l'astronaute français à son 1,2 million de followers sur Twitter. Depuis ce jour, Ludwig reçoit de nombreuses réactions ou même des conseils pour ses futures créations. Il est content que le résultat amuse les internautes car il ne s'attendait pas à de telles réactions.

"Je fais ça dans ma cuisine avec ce que j'ai sous la main, donc parfois c'est difficile, mais il y a des conseils qu'on m'a donnés où je me suis dit : 'en effet, j'aurais pu y réfléchir et ça aurait pu être mieux'", conclut Ludwig, heureux que son concept rencontre un tel succès.

Ce dernier aimerait continuer ses reproductions jusqu'au mois d'octobre, la fin de la mission Alpha.