Il trouve un incroyable trésor en dégustant son plat préféré au restaurant

Michael Spressler appréciera d’autant plus ce restaurant, le Lobster House à Cape May (New Jersey), après l’expérience qu'il y a vécue il y a quelques semaines. L’homme de 58 ans a commandé des palourdes, son entrée favorite. Il les dégustait paisiblement en dinant avec son épouse, Maria, quand il remarqua quelque chose d’inhabituel.



En croquant dans le fruit de mer, l’homme a cru "se casser les molaires". Le client du restaurant a isolé dans sa main, non pas un bout de dent, mais… "une perle blanche parfaitement ronde", raconte-t-il à NJ.com, encore émerveillé par cette découverte.



Michael et Maria fréquentent cette adresse depuis 35 ans. "J’ai mangé des palourdes toute ma vie. C’est la première fois que cela m’arrive", s’étonne l’homme.



Sur Facebook, le restaurant en question écrit qu’il ne faut pas croire que seules les huîtres peuvent contenir des perles. "On en trouve aussi dans les palourdes et les moules", affirme l’établissement.

Maria aimerait garder cette perle 8,83 millimètres de diamètre, et la faire sertir dans un bijoux. Selon ce site spécialisé, elle aurait une valeur comprise entre 50.000 à 100.000 dollars.