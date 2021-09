La maison de Paul et Francine élue la plus MOCHE "des maisons moches de Belgique": voici à quoi elle ressemble (vidéo)

Paul et Francine de Zonhoven sont les heureux propriétaires de la maison qui a été élue la plus moche des “maisons moches de Belgique”. Un titre qui leur a été attribué par l’architecte flamand Hannes Coudenys dans son livre “Ugly Belgian Houses” consacré au paysage architectural de la Belgique. Son but est de désigner les bâtiments “les plus moches” ou "bizarres" du pays. Un concept assez innovant!