Marcelo saute dans sa voiture pour l'empêcher de s'écraser contre une maison (vidéo)

Son courage a évité bien des dégâts. Pour son véhicule, et pour les habitants de la maison vers laquelle se dirigeait tout droit son véhicule à Castro, dans la région de Campos Gerais do Paraná, au Brésil. En effet, Marcelo avait laissé sa voiture sans frein à main pour se rendre dans une épicerie. Sans conducteur, l'automobile s’est alors mise à dévaler la route en pente.

Je n'y ai pas réfléchi à deux fois

Averti par les cris d’un riverain, Marcelo a pris son courage à deux mains pour intervenir et empêcher la catastrophe. Il s’est glissé dans sa voiture en mouvement via la fenêtre du conducteur et a pu la stopper juste à temps.



Marcelo a déclaré à Globo, l’un des plus grands médias brésiliens, qu’il s’était inquiété pour les habitants de la maison : "Je n'y ai pas réfléchi à deux fois", a-t-il confié. Personne n'a été blessé. La scène a été immortalisée par une caméra de surveillance. Regardez ci-dessous.