Messieurs, allez-vous CRAQUER pour la grande tendance de l’été?

Un nouveau style déjà bien présent chez les femmes s'installe peu à peu dans la garde-robe masculine. Il s’agit du désormais incontournable crop top. Issu du monde du sport dans les années 80, le crop top est devenu populaire grâce aux athlètes, musiciens et acteurs.

Ce vêtement connaît un véritable boom depuis quelques années grâce au sentiment de liberté qu’il procure.



Les hommes en portaient il y a 40 ans, mais ils ont peu à peu abandonné ce vêtement, optant pour des pièces plus couvrantes. Des stylistes et popstars masculines le font revivre. Lil Nas X ou Harry Styles ont adopté le crop top depuis plusieurs mois et ne s’en lassent pas. La mode, éternel recommencement, est relancée 40 ans plus tard.