Pour Halloween, la NASA publie une étrange photo du soleil aux allures démoniaques…

Tremblez pour ce 31 octobre… Oui, la NASA aussi a le droit de d’amuser pour la fête des Morts!

Pour Halloween, une drôle de photo a été postée sur le compte Twitter de la NASA. On y voit, en effet, le soleil en train de nous sourire.

C’est en réalité un cliché pris grâce à la technologie de l’observatoire Solar Dynamics et grâce à la lumière ultraviolette qui donne l’illusion d’un visage se formant au niveau de l'intérieur de la grosse étoile. Selon le contenu du tweet de la NASA, "ces taches sombres sur le Soleil sont connues sous le nom de trous coronaux et sont des régions où le vent solaire rapide jaillit dans l'espace".

Donc pas d’inquiétude, le soleil n’a aucune mauvaise intention envers nous autres Terriens… Que l’on sache!

Ce n'est pas la première fois que la NASA se prête au jeu d'Halloween, fête chère aux Américains. En 2019, déjà, l'agence publiait une photo de la lune qui ressemblait étrangement aux lanternes traditionnelles Jack'o'Lantern.