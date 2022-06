Qui est mon papa? Un bébé complètement confus lorsqu'il voit le jumeau de son père (vidéo)

Une vidéo partagée par Alexis Martini sur TikTok dévoile un moment surprenant durant lequel un bébé ne sait plus qui est son père. Dans la scène qui se déroule à Cincinnati, aux Etats-Unis, l'enfant de 9 mois se retrouve face au jumeau de son géniteur et ne sait plus vers qui se tourner.



Le bébé est complètement perdu. Il est incapable de distinguer son père. À chaque fois qu'il est dans les bras d'un des frères, il tend les bras à l'autre.