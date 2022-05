Remise des diplômes: le geste FORT d'un fils envers sa mère bouleverse les internautes (vidéo)

Antonio, jeune Américain, a été diplômé. Sa mère, dont il est très proche, était présente pour ce grand jour. Il a voulu lui témoigner sa reconnaissance. Elle a été à ses côtés durant toutes ces années d'études et n'a pas hésité à faire des sacrifices pour que son enfant puisse obtenir son diplôme. Vêtu de sa toge et de son chapeau de diplômé, il a retiré ces deux objets qui symbolisent sa réussite et les a enfilés à sa mère. "Félicitations maman, tu as réussi !", a dit le fils à sa mère.



"Ensemble, nous sommes partis de rien, depuis tout petit, je me suis promis d'essayer de tout te donner".



"Avec ça, qui est maintenant à toi : deux diplômes en psychologie et en espagnol, un en éducation physique, et mes exploits en football. Que ces choses soient la preuve que... tu n'as jamais manqué à tes engagements envers moi, mes soeurs, notre famille et toi-même, maman. Je t'aime."



La séquence publiée sur les réseaux sociaux a provoqué de nombreuses réactions positives. La reconnaissance d'Antonio envers sa mère a bouleversé les internautes.