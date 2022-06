Sur TikTok, l’incroyable combat entre une grosse araignée et… un poulet! (vidéo)

Anna Collins est ce que l’on appelle une "Tiktokeuse". Suivie par plus de 10 000 personnes, "likée" par plus d’un million, chacune de ses publications est remarquée, et particulièrement une vidéo postée il y a une semaine environ.

Sur cette dernière, on entend la jeune femme paniquer à la vue d’une grosse araignée qui a pénétré sa maison. Sur le sol, ses grandes pattes effraient la TikTokeuse qui essaie tant bien que mal de prendre la situation en main. Après avoir coincé l’araignée, elle décide alors d’amener l’un de ses poulets pour la chasser…

Le gallinacé se retrouve donc face à face avec l’araignée dont il ne sait visiblement pas trop quoi faire. Il l’approche puis s’en désintéresse, malgré les encouragements d’Anna Collins. "Qu’est ce que tu fous putain de poulet ?", assène-t-elle sans réaction de la part du volatile.

Quelques coupures plus loin, on voit finalement le poulet s’emparer de l’araignée, la poursuivre et finalement la manger, sous les congratulations de sa maîtresse. "Yeah ! tu as aimé cette araignée, hein?!", conclue la jeune femme.