Un couple vandalise un tableau à 500.000 dollars sans le vouloir: "Ils avouent avoir fait une erreur" (vidéo)

Un jeune couple a vandalisé un tableau d'une valeur de 500.000 dollars dans une galerie de Séoul, en Corée du Sud.

Le personnel d'une galerie à Séoul a été interpellé par de nouvelles marques de couleur vert foncé sur le tableau du graffeur Jon One. La police a été appelée et les caméras de surveillance ont permis de découvrir qu'un jeune couple était à l'origine de ces marques. Sur les images, on peut en effet les voir en train d'utiliser un pinceau et de la peinture acrylique pour rajouter des éléments à l'œuvre.

En fait, la peinture et le pinceau faisaient partie du tableau. Le couple pensait qu'il s'agissait d'art participatif. "Ils ont avoué qu'ils pensaient être autorisés à faire ça et ont fait une erreur, a confié à Reuters le directeur de l'exposition, Kang Wook. Nous sommes en discussion avec l'artiste pour décider quoi faire."

L'œuvre s'intitule "Sans Titre" et a été réalisée en 2016 lors d'une performance live devant un public. Elle a été évaluée à 500.000 dollars.