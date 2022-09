Une Américaine attend son 17e enfant: tous leurs prénoms commencent par la même lettre

Maman de 16 enfants, Patty Hernandez, une Américaine de 40 ans, est enceinte de son 17e. La particularité entre toutes ses progénitures ? Leurs prénoms commencent tous par un "C", en l’honneur de leur père nommé Carlos. Patty espère atteindre la barre "magique" de 20 enfants.

Patty Hernandez, une Américaine de 40 ans, est l’heureuse maman de 16 enfants. Et dans quelques mois, elle accouchera de son 17e enfant. La particularité de cette famille (très) nombreuse ? Patty a choisi des prénoms commençant par la lettre "C" pour tous ses enfants. Cela en l’honneur de leur père, Carlos.

Elle et son mari, qui vivent en Caroline du Nord, aux États-Unis, prévoient de perpétuer cette tradition unique pour leur 17e enfant, dont la naissance est prévue en mars. "Je suis enceinte de 13 semaines et je viens d'apprendre que je vais avoir un petit garçon", a-t-elle confié au magazine Fabulous, dont les propos ont été relayés par The Mirror.

"J'ai découvert que j'étais enceinte, 7 jours après l'ovulation. Cela fait 14 ans que je suis enceinte, alors je me sens bénie, heureuse, excitée et heureuse d'avoir été choisie pour avoir mon 17e bébé", a-t-elle ajouté.

En fait, Patty Hernandez espère même atteindre la barre "magique" des 20 enfants. Mais elle est plutôt confiante puisqu’elle a déclaré être "vraiment fertile" et "faire confiance à Dieu". "Nous demandons à Dieu le bébé numéro 18 si c'est sa volonté", dit Patty. La maman souhaite d’ailleurs avoir trois autres garçons pour respecter la parité. Cela ferait en effet 10 filles et 10 garçons.

Son dernier enfant, né en mai, s’appelle Clayton. Patty réfléchit déjà aux prochains prénoms, notamment à Carter ou Clair. "Tous les enfants ont des noms commençant par 'C' et nous voulions que cela continue", dit-elle.

Le couple refuse d'utiliser des moyens de contraception et a des rapports sexuels tous les jours.



