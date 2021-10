Une météorite traverse le plafond de Ruth et atterrit sur son lit pendant qu’elle dort (photos)

Ruth Hamilton dormait profondément dans sa maison en Colombie-Britannique au Canada lorsqu'elle s'est réveillée au son de l'aboiement de son chien, suivi d'une "explosion", rapportent les médias locaux. Elle s'est levée d'un bond et a allumé la lumière. Elle a découvert un trou dans le plafond. Son horloge indiquait 23 h 35, selon le site CBC.

Au début, Ruth, 66 ans, a pensé qu'un arbre était tombé sur sa maison. Mais non, tous les arbres étaient là. Elle a appelé le 911 et, alors qu'elle était au téléphone avec un opérateur, a remarqué un gros objet gris anthracite entre ses deux oreillers à fleurs.



"Oh, mon Dieu", se rappelle-t-elle avoir dit à l'opérateur, "il y a une pierre dans mon lit".



Après que Mme Hamilton a appelé le 911, un agent qui s'est rendu chez elle a d'abord suggéré que la roche perdue pouvait provenir d'un tir de mine effectué lors de travaux sur une autoroute voisine, a-t-elle dit. Mais les ouvriers n'avaient pas effectué de dynamitage cette nuit-là. L'agent a alors émis une autre hypothèse : "Je pense que vous avez une météorite dans votre lit".



Mme Hamilton n'a pas dormi le reste de la nuit, dit-elle, et s'est assise sur une chaise, sirotant du thé alors que la météorite était posée sur son lit. Ruth a déclaré aux médias locaux qu'elle avait d'abord gardé la nouvelle pour elle, mais qu'elle avait ensuite rapporté l'épisode à des chercheurs de l'Université de Western Ontario, où Peter Brown, un professeur, a confirmé que la roche était une météorite "provenant d'un astéroïde".

La pierre de 1,2 kg de la taille du poing humain, a manqué de peu la tête de Mme Hamilton, laissant des "débris de cloison sur mon visage", a-t-elle déclaré. Cette découverte a donné aux scientifiques une chance exceptionnelle d'étudier une roche spatiale qui s'est écrasée sur Terre.



"Cela semble surréaliste", a déclaré Mme Hamilton lors d'une interview mercredi. "Puis je rentre et je regarde dans la pièce et, ouais, il y a encore un trou dans mon plafond. Oui, c'est arrivé".



Selon le New York Tiées, des météoroïdes sont lancés vers la Terre chaque heure de chaque jour. Lorsqu'ils sont assez gros, qu'ils survivent au voyage à travers l'atmosphère terrestre et qu'ils atterrissent, ils deviennent des météorites.

En février, Christie's a organisé une vente aux enchères record de météorites rares, qui a rapporté plus de 4 millions de dollars. La nuit où la météorite s'est écrasée chez Ruth à Golden, une ville de 3 700 habitants située à l'est de Vancouver, d'autres Canadiens ont entendu deux fortes détonations et ont vu une boule de feu traverser le ciel.