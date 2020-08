Viré de Tinder pour avoir photoshopé Bébé Yoda: "Un million de likes et pas de petite amie"

Carter Hambley est un comédien américain à la recherche d’une petite copine. Il s’est donc inscrit sur Tinder, mais s’est fait virer de l’application pour avoir rajouter par Photoshop un bébé yoda sur sa photo.

Carter Hambley est un jeune comédien américain à la recherche d’une petite amie. Comme beaucoup, il télécharge donc l’application Tinder, rempli son profil et décide de faire un peu d’humour. Sur sa photo, il ajoute grâce à photoshop une image de Bébé Yoda. Ça marche, il "match" avec une jeune fille.

Cette jeune fille n’était visiblement intéressée que par le petit bonhomme vert. Elle lui écrit: "Où as-tu eu la poupée Yoda?" Il lui explique qu’il n’a pas la poupée, qu’il s’agit d’un ajout sur Photoshop. Il n’en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres: "Alors tu mets une fausse image sur ton profil? C’est littéralement la définition du catfishing. Tu es un menteur et un fourbe, et je vais te dénoncer. Je ne vais pas te laisser berner qui que ce soit avec tes petits tours."

Le comédien a publié la photo de son profil ainsi que l’échange avec la demoiselle. Il ajoute une troisième image montrant qu’il est désormais banni de Tinder. Son tweet fait le buzz. Il préfère en rire: "J’ai des millions de likes et pas de petite amie."



©Twitter @carterhambley