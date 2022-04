"Je ne suis pas fan de Meghan": Donald Trump très cash sur le prince Harry et Meghan Markle dans une interview (vidéo)

Dans une interview donnée par Piers Morgan, l'ancien président Donald Trump a été très cash envers le prince Harry et Meghan Markle et a lancé une salve de critiques à leur encontre.

Donald Trump a encore frappé : dans une interview donnée par le journaliste américain Piers Morgan, l'ancien président des Etats-Unis a lancé une salve de critiques à l'encontre du prince Harry et de la duchesse de Sussex, Meghan Markle. On le sait, Donald Trump ne la porte pas dans son coeur: en décembre dernier, il l'avait déjà attaquée, l'accusant de "manquer de respect à la reine" et de manipuler "horriblement" le prince Harry.

Cette fois-ci, il a encore été très cash, et a exprimé ce qu'il pensait des Sussex. "Harry est écrasé, vous connaissez l’expression ?", lance-t-il face à Piers Morgan qui explose de rire. "Je n'utiliserai pas l'expression complète... mais Harry est écrasé comme personne, je n’ai jamais rien vu de semblable", a-t-il ajouté.

Puis il en rajoute une couche, accusant une nouvelle fois Meghan Markle de manipuler le prince Harry : "Je ne suis pas fan de Meghan. Je ne suis vraiment pas fan, et je ne l’étais pas depuis le début. Je pense que le pauvre Harry se laisse mener par le bout du nez".

"Est-ce que vous pensez que ça va se terminer?", lui demande Piers Morgan. Et là aussi, il a été très cash : "Je pense, j’ai été un très bon prédicteur. Comme vous le savez, j’ai déjà tout prédit : ça va se terminer, et ça se terminera mal. Je me demande si Harry va se mettre à genoux et supplier… Je pense qu’Harry a été mené en bateau", lance-t-il.

"Si vous étiez à la place de la Reine, est-ce qu'à ce stade, vous leur auriez retiré leurs titres royaux?", demande alors le journaliste. "Je l’aurais fait. La seule chose que je désapprouve de la Reine, sûrement la seule chose au monde, est que je pense qu’elle aurait dû dire ‘si c’est votre choix ok, mais vous êtes déchus de vos titres, et franchement, ne revenez pas’. Harry a été tellement irrespectueux envers le pays, et je pense que c’est une source d’embarras", a conclu l'ex-président.