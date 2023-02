"C'est toujours mauvais signe" : nouvelles révélations choc après l'accident de Pierre Palmade

Pierre Palmade est alcoolique et toxicomane, il l'a confié publiquement à plusieurs reprises. Quand ce dernier est entré en collision avec un autre automobiliste ce vendredi, la rumeur sur son état de sobriété a vite enflé. Une rumeur que le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès a confirmée: "Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants". L'accident a fait trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, a précisé le magistrat dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que l'humoriste a des ennuis avec la justice, même si, jusque-là, il n'avait jamais fait de mal qu'à lui-même. Il avait déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne et en 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants. Nos confrères de RTL France ont pu prendre contact avec un proche de l'humoriste. Il raconte qu'il avait renoué avec ses pires démons depuis 3 mois environ, des démons qui ne l'ont jamais vraiment quitté. Il ne donnait plus de signe de vie. "C'est toujours mauvais signe". Il répétait toujours le même schéma quand il plongeait dans une période d'abus. Il n'avait pas respecté des rendez-vous professionnels et restait injoignable.

Selon les informations de nos confrères de BFMTV, Pierre Palmade faisait la fête depuis plus de 24 heures dans sa maison de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne avec quatre autres jeunes gens. Si aucune trace d'alcool n'a été révélée, il aurait consommé plusieurs types de stupéfiants, notamment en injection. Le média évoque le "chemsex", une pratique qui consiste à avoir des relations sexuelles sous l'emprise de drogues. Il aurait pris la voiture pour aller chercher à manger accompagné de deux des participants à la fête.