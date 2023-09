"Je souffre de troubles anxieux": Marine Lorphelin, ancienne Miss France, se confie sur sa santé mentale

Marine Lorphelin, alias Miss France 2013, vient de publier un livre, "En pleine forme", afin de sensibiliser les gens au bien-être physique et mental. En consultation, elle ne soigne qu’une dizaine de patients par jour… Pourtant, sur les réseaux, elle atteint des milliers de vue. Toucher les gens à une plus grande échelle est un véritable objectif pour elle. "Je me dis qu’il faut que j’utilise cette notoriété et ces réseaux sociaux qui ont aujourd’hui un impact très important, pour faire passer des messages de santé", a-t-elle affirmé en plateau. "Je pense qu’on peut faire mieux, surtout au niveau de la prévention : agir plutôt que guérir, comme on dit".

Ainsi, pour étendre la portée de ses propos, elle s’est lancée dans l’écriture d’un livre qui "regrouperait globalement les bonnes habitudes à mettre en place pour être en bonne santé physique et mentale". Outre l’aspect physique des pépins de santé, le mental occupe une place toute particulière pour Marine. "Ça me concerne et me touche énormément. Déjà, la question de la santé mentale est beaucoup plus présente dans les médias aussi, et heureusement. Après perso, je souffre de troubles anxieux, j’ai vécu des situations un peu stressantes. Et puis mes patients qui me parlent aussi énormément de burn-out et de plus en plus de troubles dépressifs. Donc oui, j’ai voulu faire passer le message que prendre soin de soi n’était pas forcément que prendre soin de son corps et de l’aspect physique, il faut absolument toujours se poser la question de la santé mentale. Les deux vont de pair. Quand on est bien dans sa tête, on peut prendre soin de son corps".