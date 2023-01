Kylie Jenner en lion, Doja Cat couverte de diamants: les looks extravagants des stars à la Fashion Week de Paris

La Fashion Week parisienne s'est terminée ce dimanche et avec elle, son lot de looks extravagants. Ce rendez-vous mode est l'occasion pour les stars et influenceurs de se démarquer par des tenues folles. Cette année, certaines ont plus attiré l'attention que d'autres.

Doja Cat sertie de diamants rouges

La chanteuse Doja Cat ne manque jamais une occasion de se faire remarquer. Chacune de ses apparitions sur les tapis rouges est un véritable évènement. Lors des Fashions Weeks précédentes, ses maquillages faisaient partie des plus originaux. On se souvient par exemple de son apparition avec une peinture or sur l'entièreté de son corps. Chaque pierre a été collée par son équipe à même sa peau.

Cette année, Doja Cat a décidé de se parer de diamants rouges pour le défilé Schiaparelli, marque dont elle est souvent l'ambassadrice.

Kylie Jenner en lion

Véritable icône de la jeune génération, Kylie Jenner, la plus célèbre des soeurs Kardashian, a marqué le coup également. Pour le même défilé, Kylie Jenner a sorti une robe avec une tête... de lion ! De nombreux internautes se sont indignés contre la star, pour inciter la chasse aux trophées. On rassure, ce n'est pas un vrai cadavre, la tête de l'animal est bien une réplique. Le look est un clin d'œil à son signe astrologique, qui est celui du lion.

Robert Pattinson en jupe pour Dior