La croisière ne s'amuse plus: Kanye West et sa compagne bannis à vie d'une société de location de bateaux

Encore une fois, le rappeur Kanye West et sa compagne sont au cœur de l'actualité. Il y a plusieurs jours, le couple s'était fait remarquer lors d'une virée à Venise où, au cours d'une promenade en bateau, on pouvait apercevoir le rappeur avec le pantalon baissé et sa compagne à genoux.

Rapidement devenue virale sur les réseaux, la photo n'a pas manqué de faire réagir, et en particulier la compagnie de location Venezia Turismo Motoscafi. Cette dernière a déclaré au Daily Mail Australie que le couple n'était "plus le bienvenu".

Concernant l'incident sur le bateau, la compagnie explique : "Le capitaine devait surveiller la circulation et n'a pas vu ces obscénités. S'il l'avait vu, il serait immédiatement sorti et aurait signalé les délinquants aux autorités". La société explique également qu'une troisième personne se trouvait sur le navire et qu'elle "obstruait la vue du capitaine".