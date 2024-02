L'émouvant hommage de Christophe Dechavanne à Mademoiselle Luna: "Elle se battait vaillamment contre cette maladie"

Il a ensuite tenu à saluer tous ceux qui ont entouré et soutenu Delphine dans son combat contre la maladie : "Il y a beaucoup de Belges qui ont été émus par son départ, et je tiens à saluer tous ses amis, tous ceux qui l'ont accompagnée, ils sont très nombreux, ainsi que tous ceux qui ont été présents à ses côtés jusqu'à la fin".

L'animateur français connaissait Mademoiselle Luna et avait présenté un numéro des "Orages de la vie" avec elle ( revoir l'épisode sur RTL play ). Présent dans l'émission "Quelle époque", il a exprimé avec émotion : "J'ai eu le privilège d'accompagner une jeune fille, DJ, belge, une jeune femme de 48 ans, qui malheureusement nous a quittés alors qu'elle se battait vaillamment contre cette maladie insidieuse qu'est le cancer. C'est vraiment une grosse saloperie."

"Elle s'appelait Mademoiselle Luna, c'était son nom de DJ, mais elle s'appelait Delphine, c'était son vrai prénom. Bon voyage ma poulette", a-t-il conclu, la voix chargée d'émotion.

Atteinte d'un cancer du sein depuis la fin de l'année 2021, Mademoiselle Luna avait été confrontée à une récidive à l'été 2023, son cancer se propageant aux poumons et aux os. Elle était une figure emblématique des actions du Télévie, le mouvement caritatif de RTL Belgium.

"Delphine se battait depuis plusieurs années contre le cancer, toujours avec force, humanité et le désir de partager la joie à travers sa musique et son sourire", a déclaré RTL Belgium, rendant ainsi hommage à cette femme courageuse qui a inspiré tant de gens par sa force et sa détermination.