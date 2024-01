Madonna "désinvolte"? La star accusée dans une plainte d'être en retard à ses concerts

Dans une plainte datée de mercredi et consultée par l'AFP vendredi, Michael Fellows et Jonathan Hadden attaquent au civil la reine mondiale de la pop, le géant des concerts Live Nation et le stade de Brooklyn Barclays Center en demandant réparation financière pour des retards de deux heures à ses spectacles de décembre dernier.

"Madonna a fait la démonstration d'une difficulté et d'une certaine désinvolture à être à l'heure ou à boucler ses spectacles (...) avec comme conséquence d'attendre des heures le début des concerts (...) et d'être coincé au milieu de la nuit" pour rentrer chez soi, critique encore la plainte.

Après avoir commencé comme danseuse, autrice compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche, elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques live, bandes originales de films, compilations... Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en fait depuis 40 ans l'une des artistes et femmes d'affaires les plus influentes et riches de la planète.