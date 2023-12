Maria del Rio, Augustin Galiana, Michaël Gregorio et Anggun bientôt réunis dans "une émission SPECTACULAIRE" sur RTL

Tic, tac, tic, tac. D'ici "quelques semaines", la nouvelle émission haute en couleur de RTL va débarquer sur le petit écran (et sur RTL Play, évidemment). Inédite et originale, Starmaker promet de grands moments d'émotions.

Le concept? 72 fans d'artistes de variété ou de la pop minutieusement sélectionnés vont tout donner pour ressembler au maximum à leur star. Pendant plusieurs shows, le public suivra l'évolution des candidats qui seront accompagnés par des professionnels: cours de danse, coachs vocaux, maquilleurs, tout sera mis en place pour cette aventure... Tout cela sous l'œil bienveillant et ému d'un jury solide, et présenté par Sandrine Corman. Maria del Rio, Augustin Galiana, Michaël Gregorio et Anggun sont effectivement les quatre jurés de cette "émission SPECTACULAIRE", promet Maria del Rio. "C'était vraiment très touchant de voir ces amateurs vivre leur rêve."